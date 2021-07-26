EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков высказался о "точке" в спорах Москвы и Токио
Алла Пугачёва занялась основательным ребрендингом
ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ
В программу Венецианского фестиваля вошёл фильм ученика Александра Сокурова
Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках
Милонов назвал российский финал саблисток на Олимпиаде возмездием США
Тоньше и правильнее: о "национальности" в паспортах и единстве народа
Джабаров рассказал о риске "трагической ошибки" Украины в Донбассе
В Белоруссии возбудили более 4,2 тыс. уголовных дел об экстремизме и терроризме

Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился своими соображениями по поводу возможного нападения России на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют военные манёвры российской армии в Крыму.

Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину

Саакашвили в эфире "Украина 24" заявил, что Россией на полуостров были переброшены все десантные группы, кроме дальневосточных. Экс-главе Грузии такая ситуация напомнила события в Южной Осетии в 2008 году.

"Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", — заявил Саакашвили.

Далее глава исполкома Национального совета реформ Украины рассказал, каким образом Россия может использовать свои силы. По словам Саакашвили, у РФ есть два варианта нападения на Украину.

Захват острова Змеиный

Саакашвили считает, что по одному из планов Россия может захватить небольшой остров Змеиный в Чёрном море.

"План консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ", — заявил бывший грузинский лидер.

После захвата острова Россия разместит на нём комплексы С-400. Это позволит увеличить военное преимущество российской армии, считает Саакашвили.

  • Остров Змеиный — кусок суши размером 20,5 гектара. Остров находится примерно в 35 км восточнее побережья Украины и Румынии.

Высадка войск на юге Украины

Второй сценарий, по мнению Саакашвили, — более реалистичный. Политик заявил, что Россия может из Крыма высадить войска по линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев.

Саакашвили считает, что "высадка" может состояться после завершения учений НАТО на Украине в сентябре. После этого Россия будет иметь возможность захватить всю соседнюю страну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украину ждут ужасные последствия из-за жалобы России в ЕСПЧ
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Мы вправе потребовать": Чубайс придумал, как частично обойти санкции
Удручающая реальность: "Яблоко" выходит из игры
"Перегнуть Россию не сможет ничто": в Грузии оценили сделку по "СП-2"
Песков высказался о "точке" в спорах Москвы и Токио
Алла Пугачёва занялась основательным ребрендингом
Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину
ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ
В программу Венецианского фестиваля вошёл фильм ученика Александра Сокурова
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Людмила Черткова Сколько раз организаторам Олимпиады-2020 придётся "переносить" границы Крыма Людмила Черткова Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников