Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился своими соображениями по поводу возможного нападения России на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют военные манёвры российской армии в Крыму.

Саакашвили в эфире "Украина 24" заявил, что Россией на полуостров были переброшены все десантные группы, кроме дальневосточных. Экс-главе Грузии такая ситуация напомнила события в Южной Осетии в 2008 году.

"Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", — заявил Саакашвили.

Далее глава исполкома Национального совета реформ Украины рассказал, каким образом Россия может использовать свои силы. По словам Саакашвили, у РФ есть два варианта нападения на Украину.

Захват острова Змеиный

Саакашвили считает, что по одному из планов Россия может захватить небольшой остров Змеиный в Чёрном море.

"План консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ", — заявил бывший грузинский лидер.

После захвата острова Россия разместит на нём комплексы С-400. Это позволит увеличить военное преимущество российской армии, считает Саакашвили.

Остров Змеиный — кусок суши размером 20,5 гектара. Остров находится примерно в 35 км восточнее побережья Украины и Румынии.

Высадка войск на юге Украины

Второй сценарий, по мнению Саакашвили, — более реалистичный. Политик заявил, что Россия может из Крыма высадить войска по линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев.

Саакашвили считает, что "высадка" может состояться после завершения учений НАТО на Украине в сентябре. После этого Россия будет иметь возможность захватить всю соседнюю страну.

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