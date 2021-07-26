Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился своими соображениями по поводу возможного нападения России на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют военные манёвры российской армии в Крыму.
Саакашвили в эфире "Украина 24" заявил, что Россией на полуостров были переброшены все десантные группы, кроме дальневосточных. Экс-главе Грузии такая ситуация напомнила события в Южной Осетии в 2008 году.
"Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", — заявил Саакашвили.
Далее глава исполкома Национального совета реформ Украины рассказал, каким образом Россия может использовать свои силы. По словам Саакашвили, у РФ есть два варианта нападения на Украину.
Саакашвили считает, что по одному из планов Россия может захватить небольшой остров Змеиный в Чёрном море.
"План консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ", — заявил бывший грузинский лидер.
После захвата острова Россия разместит на нём комплексы С-400. Это позволит увеличить военное преимущество российской армии, считает Саакашвили.
Второй сценарий, по мнению Саакашвили, — более реалистичный. Политик заявил, что Россия может из Крыма высадить войска по линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев.
Саакашвили считает, что "высадка" может состояться после завершения учений НАТО на Украине в сентябре. После этого Россия будет иметь возможность захватить всю соседнюю страну.
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