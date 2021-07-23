Литва, которая ранее заверяла всю Европу в том, что стала жертвой "гибридной войны режима Лукашенко", наконец-то получила помощь. Правда, адресована она оказавшимся в стране беженцам.
Как указано в коммюнике Еврокомиссии, сразу 12 стран Евросоюза прониклись ситуацией и послали в Литву разные полезные вещи, например:
"Доставку" всего этого любезно оплатят по линии ЕК.
"Литовская граница является также внешней границей Европейского союза, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентным наплывом мигрантов и просителей убежища.
Эти люди, многие из которых находятся в сложной ситуации, нуждаются в срочной помощи, особенно в питании и жилище. Евросоюз, государства-члены ЕС не оставят Литву в одиночестве в этой сложной ситуации.
Ряд стран ЕС уже предложили свою помощь, мы готовы ее расширить, если будет необходимо", — заверил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
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