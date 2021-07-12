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Автор Антон Куликов

Повышая градус: Белоруссию обвиняют в ведении "гибридной войны"

Мир

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз ввести очередной пакет санкций против Белоруссии. На том основании, что Минск никак не препятствует проникновению нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву.

Повышая градус: Белоруссию обвиняют в ведении "гибридной войны"

Санкции за мигрантов

Если в Брюсселе и в столицах стран ЕС прислушаются, то это будет уникальный случай — санкции из-за того, что одно государство не препятствует мигрантам попасть на территорию другого государства. Ну или не предпринимает должных усилий.

В Литве — да и не только в Литве — считают происходящее местью за недавние санкции против Белоруссии.

"Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Литовские политики вообще выражения не очень выбирают. Так, несколько дней назад премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии, власти которой специально перебрасывают нелегальных мигрантов за границу.

Кризис на границе Белоруссии и Литвы продолжается уже несколько недель. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа из-за этого созвал заседание Госсовета обороны. Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

В Литве объявили, что будут строить забор на границе с соседней страной. По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, его протяженность составит 550 километров. Правда, в Еврокомиссии не выразили энтузиазма по поводу финансирования строительства этого заграждения.

Лукашенко не хочет превращать Белоруссию в "отстойник"

Но помощь направят. Исполнительный директор Европейского пограничного агентства (Frontex) Фабрис Леггери объявил о начале операции на границе Белоруссии и Литвы.

"Ситуация <…> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — заявил Леггери. Будет направлен дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеры для проведения собеседований с мигрантами.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что не будет превращать Белоруссию в "отстойник" для мигрантов-нелегалов.

"… если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", — заявил Лукашенко.

Стоит заметить, что проблема и в самом деле обострилась после того, как несколько недель назад Евросоюз ввел серьезные санкции против Белоруссии. Впрочем, европейские политики могут называть это как угодно, но коль скоро отношения с ЕС и Белоруссии сейчас по сути заморожены, то и у Александра Лукашенко нет особых стимулов, дабы прикладывать усилия по сдерживанию мигрантов.

С другой стороны, не секрет, сколько мигрантов направляется в страны Евросоюза из Африки. Однако же европейским чиновникам не приходит в голову заявлять о "гибридной войне" в этом случае. Проблема появилась не вчера и обусловлена она отнюдь не проблемами в отношениях Евросоюза и Белоруссии.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы санкции мигранты александр лукашенко
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