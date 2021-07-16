Не замена, а дополнение: Меркель разъяснила Вашингтону суть "СП-2"

Визит Ангелы Меркель в Вашингтон, в гости к Джо Байдену, ожидаемо обернулся обсуждением темы "СП-2". И столь же ожидаемо стороны разошлись во мнениях.

После встречи с Байденом Меркель решила разъяснить ситуацию с газопроводом и ещё раз отметила, что проект является "дополнением", а не "замещением".

"Для меня "Северный поток-2" — дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Всё остальное вызвало бы большую напряжённость. Мы ведём переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять", — рассказала канцлер.

Берлин и Вашингтон при этом продолжают расходиться в оценке "СП-2", но уверены в одном: какой именно в будущем окажется "газовая" роль Киева.

"Мы говорили о России и об Украине в увязке к "Северному потоку-2". У нас различные оценки относительно того, что этот проект несёт в себе. Но хочу сказать чётко: наше понимание было и есть — Украина остаётся транзитной страной", — сообщил Меркель.

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