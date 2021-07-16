Визит Ангелы Меркель в Вашингтон, в гости к Джо Байдену, ожидаемо обернулся обсуждением темы "СП-2". И столь же ожидаемо стороны разошлись во мнениях.
После встречи с Байденом Меркель решила разъяснить ситуацию с газопроводом и ещё раз отметила, что проект является "дополнением", а не "замещением".
"Для меня "Северный поток-2" — дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Всё остальное вызвало бы большую напряжённость.
Мы ведём переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять", — рассказала канцлер.
Берлин и Вашингтон при этом продолжают расходиться в оценке "СП-2", но уверены в одном: какой именно в будущем окажется "газовая" роль Киева.
"Мы говорили о России и об Украине в увязке к "Северному потоку-2". У нас различные оценки относительно того, что этот проект несёт в себе.
Но хочу сказать чётко: наше понимание было и есть — Украина остаётся транзитной страной", — сообщил Меркель.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.