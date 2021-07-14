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Председатель Рады объяснил, как стоит подправить закон об олигархах

Мир

Новости касательно борьбы украинских властей с олигархами: к соответствующему законопроекту уже зарегистрировали примерно 100 поправок. Однако есть вопрос, который стоит обсудить отдельно: а кто именно будет включать людей в "чёрный список"?

Председатель Рады объяснил, как стоит подправить закон об олигархах

Как сообщил в беседе с Liga. net председатель украинской Рады Дмитрий Разумков, для работ по внесению в список олигархов нужен ещё один орган. СНБО с задачей может не справиться — и причина тривиальна.

"Например, есть какой-то председатель Верховной рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса.

Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет… Это конфликт интересов? Да", — высказался Разумков.

Кроме того, не помешает чётко указать не только людей или органы, которые имеют право пополнять список олигархов, но и сроки, в течение которых записи будут актуальны.

"По моему мнению, это должна быть структура при НАПК [Национальном агентстве по противодействию коррупции], которая будет работать на общественных началах", — объяснил спикер.

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Зеленский: Олигархов в Украине не будет
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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