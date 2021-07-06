2014 год ознаменовался для Украины не только масштабным политическим кризисом, вылившимся в госпереворот, но и появлением новых олигархов. Интересно, что их имена до сих пор остаются загадкой для широкой публики, однако власть не оставляет попыток с ними бороться.
Про олигархов и борьбу с ними рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он отметил, что причиной появления новых олигархов стал масштабный раздел собственности, что осталась после бегства экс-президента Виктора Януковича и людей, входивших в его окружение.
При этом у властей есть "полный алфавит" планов. Как оказалось, команда Владимира Зеленского готова и к тому, что закон "Об олигархах" не сработает.
"У Владимира Зеленского есть не только "план Б" — у него полный алфавит… Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдём", — отметил секретарь СНБО для Forbes Украина.
Также, по словам Данилова, нужно будет принять ещё несколько законов.
"Нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", — уточнил он.
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