Эксперт рассказал, зачем нужна истерика Литвы в отношении мигрантов

Так называемый мигрантский кризис на границе Белоруссии и Литвы таковым не является.

Зачем Литва истерит по мигрантам

Об этом сказал в программе "Точка зрения" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко.

Масштабы пресечения границы — около полутора тысяч человек с начала года не сравнимы с тем, что Европа испытала в 2015 году — 500 миллионов мигрантов. И даже через Петербург в Скандинавию в 2016 году выехали около 10 тысяч человек из стран, разрушенных в войнах Западом.

Литовская проблема — это выдуманная проблема, которая сойдёт для того, чтобы ввести против Белоруссии пятый пакет санкций, уверен эксперт.

Владимир Оленченко уточнил, что этот поток генерируют частные фирмы, которые за плату переправляют мигрантов в Европу по различным каналам, сегодня это легче сделать через Белоруссию. И если Литва хочет этот поток остановить — то это её проблема, а не Белоруссии.

До поры до времени белорусские пограничники задерживали мигрантов, но сейчас из-за поведения Литвы, генерирующей против Белоруссии гибридную войну, перестали, добавил Владимир Оленченко.

По словам эксперта истерика прибалтийских государств — Литвы, Латвии, которые требуют ввести войска НАТО на границу с Белоруссией, вызвана проамериканскими настроениями правящих элит, часто граждан США.

России и Белоруссии надо спокойно отстаивать свой суверенитет, не поддаваясь на провокации и на ловушки типа "Восточного партнёрства", сделал вывод Владимир Оленченко.

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