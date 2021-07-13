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Реакция на разжигание: в Варшаве уверены, что ЕС "ответит" Минску санкциями

Мир

Варшава оценила ситуацию и согласна с тем, что для Минска стоит подготовить новый пакет санкций. То, чем занимаются власти Белоруссии, можно описать как "разжигание миграционного кризиса", уверены польские власти.

Реакция на разжигание: в Варшаве уверены, что ЕС "ответит" Минску санкциями

Напомним, что ранее о готовности ввести против Белоруссии очередной (пятый по счёту) пакет санкций высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления", — заявил он.

Также Боррель отметил, что проблемы с мигрантами зафиксированы не только в Литве, но и в Польше. И вот что сообщил об идее санкций глава польского МИД Збигнев Рау, выступая на Polskie Radio 24:

"Европейский союз отреагирует на разжигание Белоруссией миграционного кризиса новым санкционным пакетом.

Невозможно, чтобы эта атака на целостность границ Европейского союза осталась без ответа ЕС.

Никто не сомневается, что новые санкции будут введены".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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