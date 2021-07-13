ЕС готов "ответить" Минску санкциями из-за ситуации с мигрантами

Ситуация с "гибридной войной режима Лукашенко" продолжает набирать обороты. Не успела Литва заявить, что неплохо было бы ответить Минску, устроившему "миграционный коллапс", санкциями, как в Совете ЕС подтвердили: сделать это готовы.

Напомним коротко о ситуации: Вильнюс обвиняет Минск в том, что через белорусские территории на территории Литвы попадают нелегальные мигранты, причём в достаточно больших количествах. Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните,

"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу".

Как оказалось, в Совете ЕС готовы организовать для Белоруссии новую порцию санкций.

"Мы призываем власти Белоруссии выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

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