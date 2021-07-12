"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"

Новости о ситуации с "гибридной войной режима Лукашенко", которую не устаёт обсуждать Вильнюс. Латвийские власти, помимо проектов укрепления границы, придумали и достойный "ответ": Евросоюзу стоит озаботиться принятием нового (уже пятого) пакета санкций против Минска.

"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу", — сообщила, напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По такому случаю новые санкции, уверены в Вильнюсе, придутся как нельзя кстати.

"Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко", — высказался министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече глав МИД стран, входящих в ЕС, цитату приводит ТАСС.

Также Литва надеется на помощь ЕС и по части укрепления границы: на это нелёгкое дело, как стало известно ранее, нужно около 42 млн евро.

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