Попытки Украины всё-таки попасть и в НАТО, и в ЕС на самом деле являются отголосками истерики, которая разыгралась во властных кабинетах. Дело в том, объяснил экс-депутат украинской Рады Евгений Мураев, что дела у Киева на международной арене складываются, мягко говоря, неудачно.
"Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно тёплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты", — объяснил экс-депутат на канале "Наш".
В качестве примеров, иллюстрирующего проблемы Киева в общении с Европой, можно привести:
"Мы получили двух противников, и Зеленский всё сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой Меркель, которая ещё в должности, к кандидатам на роль канцлера", — уверен экс-депутат.
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