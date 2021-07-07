"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину

Украина так хочет "замуж" за НАТО, что готова и свадьбу оплатить из своего тощего кармана, в расчёте на будущие преференции от "мужа". Но эта любовь не взаимна.

А "жених", похоже, уже не знает как отвертеться от настырной "невесты", которая продолжает требовать назначить дату "свадьбы", то есть вступления Украины в НАТО или хотя бы предоставления ей ПДЧ (плана по достижению членства). Остаётся лишь прямым текстом объяснить, что "свадьбы не будет". Что и сделал в среду, 7 июля, спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.

"Это так не работает. Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", — заявил он.

Объяснение произошло на состоявшейся в Вильнюсе конференции по вопросам реформ сектора безопасности и обороны Украины. Представитель Альянса добавил, что проведение реформ на Украине, безусловно, важно. Но даже их успешная реализация ещё не гарантирует незалежной вступление в НАТО. Потому что не только "невеста" должна быть готова к "свадьбе", но и "жених" тоже. А жених, как это часто бывает, оказывается "не готов".

"Не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению", — так это прозвучало из уст представителя военного блока.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.