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Грузины не дали провести в Тбилиси гей-парад. Запад крайне недоволен

Мир » Бывший СССР » Грузия

Запланированное в грузинском Тбилиси проведение гей-парада сорвано.

Грузины не дали провести в Тбилиси гей-парад. Запад крайне недоволен

Организаторы обвинили полицию Грузии в "невыполнении своих обязанностей" после того, как ультраправые активисты штурмом ворвались в их офис и разгромили его, требуя отмены мероприятия.

Ещё одним "виновником" представители ЛГБТ-сообщества называют премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, назвавшего марш "необоснованным” и заявившего:

"Мероприятие, получившее название "марш достоинства”, было организовано радикальной оппозицией, которая стремится разжечь напряженность и дестабилизировать ситуацию в стране.

Анонсированное шествие несет в себе риски гражданской конфронтации, поскольку оно неприемлемо для подавляющего большинства населения страны”, — цитирует слова премьера грузинский новостной сайт Agenda.

"Огромная волна ненависти"

После выступления Гарибашвили толпы грузин штурмовали офисы организаторов марша, которые, в свою очередь, обвинили правительство в невыполнении своих прямых обязанностей.

"Такое бездействие и использование политической власти в качестве оружия привело к нападениям на офисы движений ”Гордость Тбилиси" и "Позор", а также насилию в отношении журналистов в присутствии полиции", — говорится в заявлении, обвиняющем в воинствующей нетолерантности правительство, "пророссийские силы" и Православную Церковь, запланировавшую молебен против гей-парада.

"Огромная волна ненависти, которую мы наблюдаем сейчас, вдохновляется и поддерживается правительством и полицией”, — заявили организаторы.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как правая толпа срывает радужный флаг ЛГБТ перед зданием Тбилисского прайда.

Грузины не дали провести в Тбилиси гей-парад. Запад крайне недоволен

Директор организации Тбилисская гордость Георгий Табагари назвал произошедшее "крупным государственным провалом” и осудил слова Гарибашвили как "крайне безответственные".

Запад недоволен

В ответ на произошедшее несколько западных посольств в Тбилиси, включая американское, британское и немецкое, выпустили совместное заявление, осуждающее "жестокие нападения на гражданских активистов, членов общины и журналистов".

"Мы призываем всех руководителей и правоохранительные органы Грузии действовать оперативно, чтобы защитить тех, кто осуществляет свои конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, защитить журналистов, осуществляющих свободу печати, и публично осудить насилие”, — говорится в заявлении.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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