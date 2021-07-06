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Джефф Безос покинул Amazon ради звёзд и экологии

Мир

Джефф Безос официально прекратил свою работу на посту главного исполнительного директора Amazon, гиганта онлайн-торговли, который сделал его самым богатым человеком в мире.

Джефф Безос покинул Amazon ради звёзд и экологии

Миллиардер объяснил своё решение тем, что, "отойдя в сторону", он сможет больше времени уделять своей космической компании и борьбе с изменением климата.

Переход руководства Amazon начался в понедельник. Теперь "рулить" маркетплейсом будет Энди Ясси, ранее возглавлявший бизнес облачных вычислений Amazon. 57-летний Безос останется в компании в качестве исполнительного председателя.

Безос, который считается самым богатым человеком в мире, с состоянием, оцениваемым Forbes почти в $202 млрд основал Amazon в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, после окончания Гарварда, оказавшись почти на первом этаже став практически у истоков бизнеса, который превратился в гиганта розничной торговли с годовым доходом в $386 млрд.

Напомним, основатель Amazon всерьез увлекся космосом и 20 июля ему предстоит впервые отправиться на орбиту Земли на собственной ракете Blue Origin. Ранее Pravda. Ru рассказывала, что вместе с Безосом и его братом Марком к звёздам отправится космический турист, купивший на аукционе билет на ракету за $28млн.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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