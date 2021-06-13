Билет на космический корабль Безоса ушёл с аукциона за $28млн

"Билет" на полет в космос на New Shepard с Джеффом Безосом был продан на аукционе за 28 миллионов долларов.

Об этом сообщила Blue Origin на своем сайте.

Около 7600 человек из 159 стран подписались на участие в торгах на третье место в космическом корабле, на котором миллиардер Джефф Безос, основатель Blue Origin и Amazon и его брат Марк, планируют совершить свой первый космический. Старт назначен на 20 июля.

Аукцион, который завершился в эту субботу прямой трансляцией, открылся с предложением в 4,8 миллиона долларов и достиг 28 миллионов всего за пять минут.

Blue Origin еще не раскрыла личность будущего астронавта, но представит его в ближайшие недели.

Четвертый и последний член экипажа будет объявлен в ближайшее время.

Компания заявила, что деньги от продажи "билета на космолёт" будут пожертвованы фонду "Клуб будущего", который призван вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM (наука, технология, инженерия и математика).

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