Украинские националисты принесли Зеленскому "пидозру" в госизмене

Несколько сотен представителей различных националистических группировок собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Его обвиняют в предательстве.

Зеленский, по мнению собравшихся, виновен в провале "спецоперации СБУ" по задержанию 33-х российских граждан, которых Киев считает причастными к конфликту в Донбассе. Скандал разразился в июле прошлого года, перед президентскими выборами в Белоруссии.

Собравшиеся у офиса президента в Киеве националисты выступают с негативными высказываниями в адрес Владимира Зеленского. Среди флагов националистических группировок встречаются плакаты "Зеленский — предатель", "Зеленского на нары". А один "патриот" держит плакат в виде "пидозры" — "уведомление Зеленскому о совершении государственной измены", сообщает РИА Новости.

У президентского офиса дежурят несколько десятков полицейских. О столкновениях пока не сообщается.

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