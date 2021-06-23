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Новость о рождении сразу десяти детей в ЮАР оказалась фейком

Мир » Остальной мир » Африка

Новость о рождении женщиной в ЮАР сразу десяти детей оказалась ошибочной. Информация появилась 8 июня, но спустя две недели после перепроверки издание Pretoria News сообщило, что она является ошибкой журналиста.

Новость о рождении сразу десяти детей в ЮАР оказалась фейком

После публикации новость облетела весь мира, а Госиаме Ситхоул утверждала, что родила семерых мальчиков и трёх девочек. В статье говорилось, что на УЗИ ожидалось меньшее количество детей, а столь аномальная беременность была вызвана тем, что женщина ранее лечилась от бесплодия. В статье даже приводились слова отца малышей, который говорил, что счастлив.

Когда другие журналисты начали перепроверять информацию, мужчина сказал, что после родов не видел ни детей, ни их мать. Врачи также не смогли подтвердить факт невероятных родов. Обращение в соцслужбы также не помогло.

Сама женщина продолжала утверждать, что родила десять детей, но не смогла сказать, где они находятся. "Роженицу" поместили в психиатрическую клинику, с ней сейчас работают врачи.

Ошибка журналиста

Наконец, слово взял журналист Пит Рампеди, который был первоисточником информации. Он принёс извинения за ложную новость. Работник газеты заявил, что женщина действительно рожала, но точное количество детей ему неизвестно.

Оказалось, что Рампеди не проверил информацию - он не потребовал от женщины никаких документальных доказательств. Более того, журналист с прошлого места работы был уволен за такое же нарушение - публикация недостоверной информации.

Pretoria News приняло решение уволит Рампеди после такого скандала.

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Автор: Артём Пермяков
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