Женщина в ЮАР родила сразу десять детей

Женщина в ЮАР родила сразу десять детей. В городе Гаутенге одновременно на свет появились семь мальчиков и три девочки, сообщает Pretoria News.

УЗИ показало, что женщина ждёт восемь детей, то есть появление ещё двух было незапланированным. Врачи считают, что они могли находиться в другой трубе. Родила Госиаме Тамара Ситхоле на 29-й неделе беременности.

Отцом десяти детей является безработный Тебохо Цотеци.

"Это что-то невероятное. Я слышал о двойняшках, тройняшках и рождении четырёх детей. Но в итоге семь мальчиков и три девочки. Я счастлив, у меня нет слов", — заявил Цотеци.

Врачи утверждают, что такое количество детей могло стать результатом лечения бесплодия, когда женщине в матку присадили эмбрионы. Муж и жена утверждают, что забеременели всё же естественным образом.

Дети несколько месяцев проведут в инкубаторах в роддоме.

Месяц назад Pravda.Ru рассказывала о случае в Мали, где женщина родила сразу девять детей.