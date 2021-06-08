Женщина в ЮАР родила сразу десять детей. В городе Гаутенге одновременно на свет появились семь мальчиков и три девочки, сообщает Pretoria News.
УЗИ показало, что женщина ждёт восемь детей, то есть появление ещё двух было незапланированным. Врачи считают, что они могли находиться в другой трубе. Родила Госиаме Тамара Ситхоле на 29-й неделе беременности.
Отцом десяти детей является безработный Тебохо Цотеци.
"Это что-то невероятное. Я слышал о двойняшках, тройняшках и рождении четырёх детей. Но в итоге семь мальчиков и три девочки. Я счастлив, у меня нет слов", — заявил Цотеци.
Врачи утверждают, что такое количество детей могло стать результатом лечения бесплодия, когда женщине в матку присадили эмбрионы. Муж и жена утверждают, что забеременели всё же естественным образом.
Дети несколько месяцев проведут в инкубаторах в роддоме.
Месяц назад Pravda.Ru рассказывала о случае в Мали, где женщина родила сразу девять детей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.