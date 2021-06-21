«Они не будут стесняться»: как Украина может применить турецкие БПЛА

Киев не устаёт комментировать покупку турецких БПЛА Bayraktar. Несмотря на то, что данная техника считается наступательной, Киев заявляет: она нужна скорее для сдерживания и обороны.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Думай дважды: зачем Украине Bayraktar

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», - успел дать комментарий Anadolu глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним также, что одну из моделей Bayraktar сравнили ранее по степени революционности и значимости с автоматом Калашникова. Они беспокоят даже Кремль, уверены в Handelsblatt.

«Они не будут стесняться»: что может придумать Киев

Комментарий по поводу беспилотников предоставил журналистам «Общественной службы новостей» военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он считает, что Украина применит БПЛА для терактов.

«Если байрактары попытаются работать по Российской территории, то будет плохо не только байрактарам. Надо понимать, что прямого противостояния между Россией и Украиной пока нет. В Донбассе же с этим могут возникнуть проблемы. У них нет системы противовоздушной обороны, которая бы включала все необходимые компоненты: от радиотехнических, до огневых средств, систем управления и так далее. Поэтому для них это представляет определённую опасность, особенно учитывая действия украинской стороны, которые можно характеризовать, как террористические акты. Они не будут стесняться использовать беспилотники для нанесения ударов по Донбассу», — рассказал Мураховский.

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