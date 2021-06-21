"Чтобы она дважды подумала": Киев объяснил закупку турецких БПЛА

Киев ещё раз напомнил, зачем же он купил у Анкары ударные беспилотники. Оказывается, это защитная мера, направленная на то, чтобы Москва "дважды подумала".

О ситуации с беспилотниками высказался для турецкого Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что БПЛА турецкого производства нужны Киеву в качестве средства защиты. В дальнейшем, добавил министр, их могут оснастить двигателями украинского производства.

"Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину", — подчеркнул Кулеба.

Также министру задали вопрос следующего толка: будет ли Киев использовать турецкие БПЛА в Донбассе.

"Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", — ответил Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.