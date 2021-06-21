EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"АвтоВАЗ" пообещал россиянам выпустить более дорогие модели Lada
Псаки: саммит в Женеве не изменит санкционный курс США против России
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Гинцбург рассказал о коварстве индийского штамма коронавируса
Актриса Елена Драпеко подробно расписала сценарий своих похорон
Ирина Безрукова потребовала в театре гонорар, как у Бузовой
Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями
Ушёл из жизни легендарный тележурналист Анатолий Лысенко

"Чтобы она дважды подумала": Киев объяснил закупку турецких БПЛА

Мир

Киев ещё раз напомнил, зачем же он купил у Анкары ударные беспилотники. Оказывается, это защитная мера, направленная на то, чтобы Москва "дважды подумала".

"Чтобы она дважды подумала": Киев объяснил закупку турецких БПЛА

О ситуации с беспилотниками высказался для турецкого Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что БПЛА турецкого производства нужны Киеву в качестве средства защиты. В дальнейшем, добавил министр, их могут оснастить двигателями украинского производства.

"Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину", — подчеркнул Кулеба.

Также министру задали вопрос следующего толка: будет ли Киев использовать турецкие БПЛА в Донбассе.

"Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", — ответил Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СРОЧНО - Киев применил Турецкие беспилотники - Новости и политика
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Неизбежность и лишения: глава МИД ФРГ рассказал про санкции против РБ
"АвтоВАЗ" пообещал россиянам выпустить более дорогие модели Lada
Премьер Пакистана объяснил, что может случиться в Афганистане после ухода США
Псаки: саммит в Женеве не изменит санкционный курс США против России
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Научная фантастика или серьёзная наука - как изучают далёкий космос
Как не набирать вес зимой
Травмы глаза: виды, возможные осложнения, первая помощь
Обезвоживание: причины, симптомы, лечение
Популярное
Общество
Меркель упрекнула Россию в своей речи о нападении Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.

Меркель упрекнула Россию в своей речи о нападении Германии на СССР
Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"
Общество
Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"
Общество
Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями
Российский шоу-бизнес
Ирина Безрукова потребовала в театре гонорар, как у Бузовой
Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
Тихановская поведала о плане подпольной борьбы с Лукашенко
Общество
Гинцбург рассказал о коварстве индийского штамма коронавируса
Ушла из жизни звезда клипов Little Big
Российский шоу-бизнес
Ушла из жизни звезда клипов Little Big
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников