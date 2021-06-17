Свою оценку прошедшему 16 июня саммиту Владимира Путина и Джо Байдена уже успел представить экс-президент США Дональд Трамп. Он остался недоволен и заявил, что Штаты "ничего не получили".
Трамп поделился мыслями об итогах саммита в Женеве с представителями Fox News. В интервью политик и бизнесмен заявил, что Байден, по сути, ничего не смог выторговать за "возвращение" Москве и Берлину "СП-2".
"Мы дали сцену России, но ничего не получили. Мы отказались от чего-то невероятно ценного. Я остановил трубопровод NordStream II, а теперь он был возвращён [Германии и России], и мы [США] за это ничего не получили", — сказал Трамп.
Трамп уверен: теперь Россия получит "неоправданные" доходы от продажи нефти в Германию. А канцлер Ангела Меркель, напомнил экс-президент, продолжает недоплачивать взносы в НАТО.
Также Трамп расстроен тем фактом, что Байден не одержал никаких "побед" во время саммита. А вот для России, заявил экс-президент, 16 июня было "хорошим днём", потому что
"Путин и Россия доминировали".
Таким образом, в выигрыше осталась лишь Москва, сделал вывод Трамп.
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