В ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана, говорится в совместном заявлении президентов России и США.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам прошедших в среду, 16 июня, в Женеве переговоров. В документе определяются основные принципы двусторонней и глобальной стратегической стабильности.
"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", — отметили лидеры двух стран.
Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность контролю над ядерными вооружениями. В их совместном заявлении подчёркивается, что ядерная война не должна начаться никогда, потому что победителей в этой войне не окажется.
В ближайшее время между Россией и США начнётся комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, уточняется в документе, опубликованном на сайте президента России.
"Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", — сообщается в заявлении.
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