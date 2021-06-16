Генсек НАТО высказался об отношениях альянса с Россией

Для НАТО весьма важны отношения с Россией. Главное, не забывать про так называемый двухтрековый подход, а также про то, что эти отношения в последнее время весьма непросты.

Комментарий касательно "общения" Брюсселя и Москвы предоставил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Для CNN он сообщил следующее:

"Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение. НАТО верит в двухтрековый подход к России, и встреча Байдена и Путина находится в русле этого подхода. Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией. Россия — наш сосед, нужно говорить с ним. Даже если мы не видим возможности улучшения отношений в обозримой перспективе, нам необходимо поддерживать эти непростые отношения", — высказался генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг успел высказаться и об Украине, точнее — о её перспективах вступления в альянс. По словам генсека, Киеву предстоит сделать "больше".

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