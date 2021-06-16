"Мы слышали": Песков отреагировал на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли во внимание заявление американского президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО.

Ранее Байден заявил, что ситуация в Донбассе не повлияет на возможность вступления страны в альянс. По словам президента США, препятствием остаётся ситуация с коррупцией и состояние армии на Украине.

Песков отметил, что такие заявления Байдена - новый элемент в вопросе участия Украины в НАТО. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что таких слов ранее не говорилось.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заявил Песков в эфире Первого канала.

16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Начало саммита запланировано на 14.00 мск. Стороны должны обсудить в том числе ситуацию на Украине.