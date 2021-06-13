Страны G7 подарят развивающимся государствам 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита стран "Большой семёрки" заявила, что организация договорилась распределить 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19 между развивающимися государствами. Какой именно препарат получат другие страны, политик не уточнила.

По словам Меркель, пандемию можно победить только общими усилиями при помощи вакцины. Доступ к препаратам должен быть у всех стран, добавила канцлер.

"Вчера мы подробно обсудили, что нужно обеспечить доступ для всех. Это сигнал, что до конца 2022 года 2,3 млрд доз должны быть распределены среди развивающихся стран", — приводит Reuters слова Меркель.

Каким образом будут распределены вакцины, Меркель не сообщила. Вместе с тем, она призвала развивать программу Всемирной организации здоровья COVAX, по которой вакцины получают нуждающиеся страны.

Страны G7

В состав "Большой семёрки" входят Германия, США, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания. Отдельно на саммиты приглашаются лидеры Евросоюза.

47-й саммит G7 проходит в Корноуолле под руководством премьера Великобритании Бориса Джонсона.