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Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II

Мир » Европа

12 июня 2021 года британская королева Елизавета II отметит свой день рождения. Мероприятие будет проходить в Виндзорском замке, сообщает Elle со ссылкой на инсайдеров.

Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II

Напомним, что 21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 95 лет. Однако по этому поводу тогда не проводилось никаких публичных торжеств, так как у Елизаветы II был двухнедельный траур (до 23 апреля) из-за смерти мужа принца Филиппа.

Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на празднование ещё в январе, до того, как герцогиня Сассекская объявила о второй беременности.

Планировалось, что принц Гарри приедет в Британию один и пробудет там до 1 июля, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника матери, принцессе Диане.

Также приезд герцога Сассекского мог бы способствовать примирению его с принцем Уильямом.

О том, с чем связан отказ от приглашения на день рождения Елизаветы II, супруги не рассказывают.

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День рождения эпохи. Елизавета II отмечает 95-летие
Автор: Снежана Шахова
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