Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II

12 июня 2021 года британская королева Елизавета II отметит свой день рождения. Мероприятие будет проходить в Виндзорском замке, сообщает Elle со ссылкой на инсайдеров.

Напомним, что 21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 95 лет. Однако по этому поводу тогда не проводилось никаких публичных торжеств, так как у Елизаветы II был двухнедельный траур (до 23 апреля) из-за смерти мужа принца Филиппа.

Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на празднование ещё в январе, до того, как герцогиня Сассекская объявила о второй беременности.

Планировалось, что принц Гарри приедет в Британию один и пробудет там до 1 июля, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника матери, принцессе Диане.

Также приезд герцога Сассекского мог бы способствовать примирению его с принцем Уильямом.

О том, с чем связан отказ от приглашения на день рождения Елизаветы II, супруги не рассказывают.

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