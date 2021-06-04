Небо на замке: ЕС вынес вердикт касательно белорусских авиакомпаний

Четвёртого июня стало известно о решении Брюсселя касательно полётов над ЕС белорусских самолётов. Теперь небо в границах союза для Минска закрыто.

Данные приводит Совет ЕС:

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов".

Уточняется, что запрещены как полёты, так и посадка в аэропорты стран ЕС.

Напомним, что ранее представители европейского авиарегулятора EASA сообщили: летать над Белоруссией авиакомпаниям можно только в чрезвычайных ситуациях. Директива затронула все страны ЕС, она будет пересматриваться с месячным интервалом.

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