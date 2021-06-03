Европейский регулятор в области авиаперевозок (EASA) изменил рекомендацию по избежанию использования воздушного пространства Белоруссии авиакомпаниями на директиву. В течение двух суток национальные агентства должны отчитаться по предпринятым шагам, сообщает EASA.
В документе указано, что исключения по использованию воздушного пространства Белоруссии могут быть только в чрезвычайных ситуациях. EASA будет пересматривать решение с интервалом в один месяц.
Директива EASA распространяется на все страны ЕС, а также Лихтенштейн, Норвегию, Исландию и Швейцарию.
Рекомендация о нежелательном использовании воздушного пространства Белоруссии было выпущено после инцидента с бортом Ryanair. После сообщения о минировании самолёт совершил вынужденную посадку в Минске. Одним из пассажиров лайнера оказался экс-редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан в аэропорту.
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