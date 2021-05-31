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"Когда в Москве жабы квакали": на Украине отметили День Киева

Мир

Празднование важной для Украины даты обернулось очередным потоком оскорблений в адрес России. 30 мая Украина отмечала День Киева — и, как сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, именно по этому поводу украинскую столицу украсили необычными баннерами.

Подробности Гончаренко привёл у себя в Facebook: как оказалось, разместил баннеры именно он. Они рассказывают всем желающим, что:

  • "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали";
  • "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".

 

Украинский баннер про Москву
 

Депутат отметил, что решил таким способом напомнить киевлянам о том, чего именно в истории достиг их город.

"Друзья, ко Дню города развесил серию билбордов с особыми поздравлениями столицы с напоминанием об исторических достижениях, которые сделали из Киева действительно величественный город!" — написал Гончаренко.

Напомним, что ранее Гончаренко сумел найти на территории России очередные "украинские" земли — на этот раз депутат рассказал историю про Кубань.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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