Очередное громкое заявление от представителя украинской Рады: оказывается, украинской территорией стоит считать не только Крым, но и Кубань.

Рассказать о территориальных особенностях решил депутат Алексей Гончаренко. Его возмутил факт того, что Харьков и Одесса частенько называются в РФ русскими городами, так что депутат решил помочь Москве кое-что "вспомнить".

"Нам всё время Путин вместе со всеми своими приспешниками, которые вокруг него крутятся, он всё время говорит: "Ну, Харьков — русский город, Одесса — русский город. Это и есть Новороссия, ну, временно дали подержать им".

А я думаю, что, может, и нам что-то напомнить кому-то?

На каком языке разговаривали на Кубани ещё сто лет назад, что там 60% людей, согласно официальной переписи, разговаривали на украинском, что во время событий революционных, в 18-19 году Кубанская народная республика хотела объединиться с Украинской народной республикой, в эту сторону они ехали, в Киев.

Потому это наша часть, это украинские этнические земли, которые волей судьбы от Украины отрезаны", — заявил Гончаренко