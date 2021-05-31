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Пхеньян обвинил США в "развязывании гонки вооружений" на Корейском полуострове

Мир

Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) опубликовало сегодня критическую статью об отмене "руководящих принципов по ракетам" США в Южной Корее.

Пхеньян обвинил США в "развязывании гонки вооружений" на Корейском полуострове

Издание заявляет, что это напоминание о враждебности Вашингтона и шаг, направленный на развязывание гонки вооружений на полуострове и в регионе.

Как следует из материала KCNA, Южная Корея получила "зеленый свет для разработки ракет" с дальностью, охватывающей всю Северную Корею и соседние страны, поскольку пределы максимальной дальности в 800 километров сняты.

"Снятие" руководящих принципов по ракетам ясно показывает, кто стоит за эскалацией напряженности на Корейском полуострове", — пишет автор статьи, комментатор по международным делам Ким Мен Чхоль, который считает отмену договора манифестом "враждебной политики" и "позорной двойной игры" США в отношении Северной Кореи.

"Многие страны сейчас воспринимают основы политики США в отношении Северной Кореи как уловку, как прагматичный подход и максимальную гибкость, изобретенные администрацией Байдена", — говорится в сообщении северокорейской государственной газеты.

По мнению автора текста, заявления которого приравниваются к официальной позиции правительства Ким Чен Ына, отмена " руководящих принципов по ракетам в соседней стране направлена на развязывание гонки вооружений на Корейском полуострове и вокруг него, а также на торможение развития Северной Кореи".

Это первая реакция Пхеньяна после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Джо Байден договорились на саммите 21 мая "использовать дипломатию для урегулирования ядерного тупика на севере и прекращения всех ограничений руководящих принципов по ракетам, касающихся автономии полета и веса боеголовок южнокорейских снарядов".

ДЛЯ СПРАВКИ

В ходе саммита оба президента выразили намерение "привлечь Пхеньян к дипломатии, чтобы попытаться снизить напряженность в отношении северокорейской ядерной программы и баллистических ракет".

Байден не исключил возможности встречи с Ким Чен Ыном при определенных условиях, но заявил, что азиатская страна должна проявить приверженность денуклеаризации до проведения любой встречи.

В начале мая Северная Корея заявила, что США столкнутся с "очень серьезной ситуацией "после того, как их лидер" совершил большую ошибку". Это было ответом на речь Джо Байдена на совместной сессии Конгресса, где американский президент назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезными угрозами" для американской и мировой безопасности.

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Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет
Автор: Ольга Лебедева
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