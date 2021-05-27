Меган Маркл уволила ночную няню

Меган Маркл отказалась от услуг ночной няни для сына Арчи. Причиной такого решения герцогини стал серьёзный инцидент. Об этом в эфире передачи "Очень королевский ребёнок" рассказал друг Меган — Омид Скоби.

Он не стал раскрывать детали произошедшего, но пояснил, что из-за случившегося герцоги Сассекские решили, что больше не будут пользоваться услугами ночных нянь.

Принц Гарри и Меган Маркл наняли персонал для ребёнка, чтобы нормализовать свой режим сна. Маркл нуждается в отдыхе, так как находится на последних месяцах беременности. В начале лета у супругов родится дочь.

Маркл страдает от хронического стресса, от которого не может избавиться из-за постоянных конфликтов в королевской семье. Есть риск, что из-за этого у неё могут начаться преждевременные роды. Ребёнок может родиться в любой момент, поэтому Меган старается не оставаться одна.

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