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Бундестаг: к "государственному угону самолёта" может быть причастна Россия

Мир

Продолжает развиваться история вокруг посадки в Белоруссии самолёта компании Ryanair. В Берлине заявили: к данному инциденту вполне может быть причастна Россия, однако конкретных доказательств не привели.

Бундестаг: к "государственному угону самолёта" может быть причастна Россия

"Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолёта происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России", — заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген для Rheinischen Post и General-Anzeiger.

По мнению Рёттгена, Лукашенко опирается на поддержку РФ, без которой давно уже лишился бы всей власти в стране. Также представитель Германии напомнил, что против РБ стоит вводить новые санкции (направленные, в частности, на госпредприятия и военные структуры).

Напомним, что Кремль считает обвинения России касательно инцидента с самолётом Ryanair "неадекватными".

"Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся. Наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россию обвинят в самом факте её существования.

К сожалению, подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место", — высказался на пресс-конференции Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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