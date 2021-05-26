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Экс-посол США уточнил, что мог бы сделать Путин перед встречей с Байденом

Мир

В свете грядущей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина последний мог бы кое-что сделать для развития "нормализующихся" отношений с США. Речь идёт об освобождении американцев Тревора Рида и Пола Уилана.

Экс-посол США уточнил, что мог бы сделать Путин перед встречей с Байденом

Напомним краткую историю "подвигов" Рида и Уилана.

Студент Тревор Рид был осуждён на девять лет за то, что совершил нападение на полицейских в 2019 году.

Сначала студент из США, гостивший в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. Затем, когда приехал патруль ППС и попытался отвезти Рида в отдел, американец уже в машине напал на полицейских, чуть не спровоцировав ДТП. Как показала экспертиза, в момент преступления американский студент был пьян.

Экс-морпех Пол Уилан осуждён на 16 лет за то, что занимался шпионажем в 2018 году.

Подробности по данному делу не раскрыты до сих пор: из данных пресс-релизов ФСБ известно лишь, что Уилан принял участие в "шпионской акции". Адвокаты американца уверены: данные на флеш-накопителе ему подбросили, поскольку Уилан планировал получить лишь фотографии, сделанные в ходе поездки в Сергиев Посад.

"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — сообщил в Twitter экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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