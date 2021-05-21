"Когда мы в Киеве убедимся": Кулеба назвал условие встречи Путина и Зеленского

В Киеве продолжают обсуждать возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Несмотря на то что пока это только задумка, которую пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал как "наброски широкими мазками", Киев уже называет некоторые условия встречи.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы,

"Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", — отметил Кулеба на "Радио НВ".

Глава МИД Украины отметил, что пока не может указать на "конкретные дедлайны". Ранее о невозможности пока назвать сроки заявил и Песков: он подчеркнул, что контакты по поводу встречи проводятся, но "субстанции" ещё нет.

Интересно, что ранее с российской стороны поступали данные о ненужности "встречи ради встречи".

"Покуда решения парижского саммита не выполнены, мы считаем, что нужно заниматься в первую очередь их выполнением, а потом думать о встречах. Встреча ради встречи России не нужна", — заявил 20 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

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