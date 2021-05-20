Широкими мазками: Песков о возможной встрече Путина и Зеленского

Четверг ознаменовался интересной новостью: из Киева сообщили, что офис украинского президента начал переговорный процесс, цель которого — устроить встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]", — уточнил сам Зеленский в ходе общения с прессой 20 мая.

Позднее информацию прокомментировал и Кремль: контакты действительно имеют место быть, но говорить о сроках пока рано.

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определённые наброски возможных тем к обсуждению", — сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако затем Песков сообщил, что процесс пока идёт достаточно сложно. Также он не стал как-либо комментировать возможные пункты повестки дня, потому что конкретики и "субстанции" ещё нет.

"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", — заключил Песков.

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