Принцесса Беатрис ждёт ребёнка

Принцесса Беатрис ждёт ребёнка. Об этом говорится на странице в Instagram, принадлежащей королевской семье.

Малыш появится на свет осенью. Отмечается, что королева Елизаветы II уже знает об этом и несказанно рада, что скоро у неё родится ещё один правнук.

Напомним, что принцесса Йоркская Беатриса — старшая из двух дочерей сына королевы принца Эндрю. Ей 32 года. Муж Беатрис — итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци.

Пара обручилась в сентябре 2019 года. А в июле прошлого года они поженились. Из-за пандемии на свадебной церемонии присутствовали только близкие супругам люди.

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