Госпогранслужба Украины заявила о том, что проект "Стена" на границе с Россией готов на 51,4%. С запросом в ведомство обратилась общественная организация StateWatch.
"По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%", — говорится в ответе Госпогранслужбы Украины.
О проекте "Стена" стало известно в 2015 году, когда правительство Украины утвердило план обустройства границы с Россией. Проект должен был быть закончен в 2021 году, но несколько раз кабмин урезал финансирование.
По проекту на границе должны быть обустроены земельные сооружения и опорные пункты. Также сообщалось о необходимости постройки забора.
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