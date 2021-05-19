Украина заявила о готовности "Стены" с Россией на 51%

Госпогранслужба Украины заявила о том, что проект "Стена" на границе с Россией готов на 51,4%. С запросом в ведомство обратилась общественная организация StateWatch.

"По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%", — говорится в ответе Госпогранслужбы Украины.

Проект "Стена"

О проекте "Стена" стало известно в 2015 году, когда правительство Украины утвердило план обустройства границы с Россией. Проект должен был быть закончен в 2021 году, но несколько раз кабмин урезал финансирование.

По проекту на границе должны быть обустроены земельные сооружения и опорные пункты. Также сообщалось о необходимости постройки забора.

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