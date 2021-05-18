Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии проводит обыски в редакции одного из самых популярных порталов в стране TUT. BY. В частности, силовики наведались к главному редактору Марине Золотовой.
По сообщению TUT. BY, обыски проходят также в региональных офисах издания. Кроме того, работа ведётся в офисе Hoster. by хостингового сервиса в Белоруссии.
Сотрудники портала не отвечают на звонки коллег. Двери в главный офис сайта завешены полиэтиленом. Причину визита силовиков обещают обнародовать позже.
Департамент финансовых расследований — орган дознания. Сотрудники собирают материалы дела и передают их следствию в Следственный комитет (СК) и Комитет государственной безопасности (КГБ).
ДФР, в основном, работает по экономическим или коррупционным преступлениям. Оперативные работники ДФР вправе проводить обыски, выемку документации, вести допросы, применять меру пресечения, накладывать арест на имущество и назначать экспертизы.
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