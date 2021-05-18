Белорусские силовики проводят обыски в редакции TUT.BY

Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии проводит обыски в редакции одного из самых популярных порталов в стране TUT. BY. В частности, силовики наведались к главному редактору Марине Золотовой.

По сообщению TUT. BY, обыски проходят также в региональных офисах издания. Кроме того, работа ведётся в офисе Hoster. by хостингового сервиса в Белоруссии.

Сотрудники портала не отвечают на звонки коллег. Двери в главный офис сайта завешены полиэтиленом. Причину визита силовиков обещают обнародовать позже.

ДФР Белоруссии

Департамент финансовых расследований — орган дознания. Сотрудники собирают материалы дела и передают их следствию в Следственный комитет (СК) и Комитет государственной безопасности (КГБ).

ДФР, в основном, работает по экономическим или коррупционным преступлениям. Оперативные работники ДФР вправе проводить обыски, выемку документации, вести допросы, применять меру пресечения, накладывать арест на имущество и назначать экспертизы.