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Зеленский оценил отношения Украины и Грузии

Мир

Об успешном "оживлении" отношений Киева и Тбилиси отчитался президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что этому факту он рад, а также добавил: вместе с представителем Грузии удалось обсудить и вопросы совместной работы над евроатлантической интеграцией.

Зеленский оценил отношения Украины и Грузии

Напомним, что ранее между Украиной и Грузией пробежала политическая "чёрная кошка". В Тбилиси были настолько недовольны фактом назначения экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили на пост главы комитета реформ Украины, что отозвали из Киева посла (случилось это 20 мая 2020 года). Вернулся грузинский дипломат только в апреле 2021 года.

Зеленский же отчитался о не менее важном моменте: встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

"Рад оживлению отношений Украины и Грузии.

Передал приглашение президенту Грузии Саломе Зурабишвили присоединиться к празднованию Дня независимости Украины", — написал Зеленский в Twitter.

"Очень рад восстановлению предметных, мощных отношений между нашими странами. Очень рады вас видеть", — подчеркнул президент Украины в ходе встречи, сообщает его официальный сайт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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