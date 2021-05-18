Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин назвал обвинения оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене "частью плана по развязыванию большой войны в Европе".
Свою позицию Кузьмин озвучил в Facebook:
По словам Кузьмина, власти Киева действуют исключительно в интересах "западных кураторов или заокеанских хозяев", поэтому всеми силами ведут Украину к войне. Причём — политик это особо подчёркивает — "не просто к войне между Украиной и Россией", а к такой, в которую окажется втянута вся Европа:
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