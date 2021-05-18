В Раде заявили о желании Украины втянуть Европу в войну с Россией

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин назвал обвинения оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене "частью плана по развязыванию большой войны в Европе".

Свою позицию Кузьмин озвучил в Facebook:

По словам Кузьмина, власти Киева действуют исключительно в интересах "западных кураторов или заокеанских хозяев", поэтому всеми силами ведут Украину к войне. Причём — политик это особо подчёркивает — "не просто к войне между Украиной и Россией", а к такой, в которую окажется втянута вся Европа: