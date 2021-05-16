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Число жертв ударов Израиля по Палестине за неделю превысило 200

Мир » Азия » Ближний Восток

Палестинское агентство WAFA опубликовало обновлённую информацию о жертвах израильских ударов по Сектору Газа и Западному берегу реки Иордан.

Число жертв ударов Израиля по Палестине за неделю превысило 200

Палестинский Минздрав сообщает, что в Секторе Газа погиб 181 человек (среди них 52 ребёнка и 31 женщина). На Западном берегу - 21 человек.

Общее количество жертв на данный момент составило 202 человека. Более 6,5 тыс. человек получили различные ранения.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло вечером 10 мая. Поводом для ударов стали беспорядки у мечети Аль-Акса, когда израильская полиция пыталась выселить палестинцев из Иерусалима.

Боевое крыло ХАМАС наносит удары ракетами, которые перехватывает израильская система "Железный купол". Некоторые ракеты долетают на территорию израильских городов.

Израиль наносит удары с воздуха по палестинской территории. В Секторе Газа разрушены несколько многоэтажных зданий.

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Что происходит в Палестине и Израиле
Автор: Артём Пермяков
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