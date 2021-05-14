Правительство РФ обнародовало список недружественных государств

На данный момент в утверждённом правительством России документе фигурируют всего два государства. Однако есть основания считать, что список может быть дополнен.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", — говорится в распоряжении правительства РФ.

Документ опубликован в пятницу, 14 мая, на официальном портале правовой информации. В нём отмечается, что в отношении государств, признанных недружественными, будут действовать положения указа президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Таковыми признаны Соединённые Штаты Америки и Чешская Республика.

Распоряжением также утверждается количество физических лиц, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут оформлять трудовые отношения на территории России. Для Чехии эта квота составила 19 человек, для США — 0.

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