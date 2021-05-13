Захарова: "Прага уже сама запуталась в обвинениях в адрес Москвы"

Безосновательные и противоречивые обвинения чешских политиков в адрес России напоминают бесконечную внутреннюю возню, считает спикер МИД РФ Мария Захарова.

С середины апреля представители Чехии выступают с разнообразными по степени невероятности утверждениями о причастности России к взрывам на складах оружия в Врбетице в 2014 году. Вспомнили даже "суперагентов ГРУ" Петрова и Боширова. На протяжении предыдущих семи лет у Чехии почему-то не было оснований предъявлять России подобные, ничем не подтверждённые, обвинения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Само чешское общество, которое чуть ли не каждый день выслушивает новые, всё более фантастические версии от своих политиков, уже запуталось в этой жуткой риторике. Со стороны эти неподтверждённые версии версии и голословные заявления напоминают бесконечную внутреннюю возню, по мнению Захаровой.

"Мне кажется, что это тот, видимо, внутренний кризис, который был создан, в том числе под влиянием извне, который само чешское общество должно преодолеть", — отметила она на брифинге.

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