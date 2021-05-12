Прокуратура Австрии подозревает главу правительства в даче ложных показаний

Управление австрийской прокуратуры по экономическим и коррупционным делам проводит расследование в отношении действующего главы правительства Себастьяна Курца, подозревая его в даче ложным показаний по делу "Ибица-гейт" 2019 года.

Об этом рассказал сам канцлер Австрии перед кабинетом министров, сообщает Австрийское агентство печати. Прокуратура в ответ на запрос издания подтвердила возбуждение дела против Курца и главы его администрации Бернхарда Бонелли.

Глава австрийского правительства заявил, что всегда давал правдивые показания, поэтому не видит причин для отставки.

"Я вам гарантирую, что продолжу свою работу и не позволю себя вывести из равновесия", — подчеркнул он.

Внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт" разразился в мае 2019 года: австрийскую Партию свободы обвиняли в том, что она брала деньги у российского бизнеса в обмен на выгодные контракты. Скандал привёл к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

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