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Хакеры, взломавшие полицию Вашингтона, обиделись на маленький выкуп

Мир

Группа хакеров, похитившая более 250 гигабайт данных у полиции в Вашингтоне, опубликовала в интернете 22 документа с личными данными офицеров и заявление, что выдаст пароли, если выкуп не будет выплачен.

 

"Переговоры зашли в тупик, сумма, которую нам предложили, нас не устраивает, мы размещаем еще 20 личных файлов на офицеров, вы можете скачать этот архив, пароль будет выпущен завтра”, — написала во вторник хакерская группа Babuk, сообщает издание Vice Motherboard. - Если в течение завтрашнего дня они не поднимут цену, мы опубликуем все данные.”

Банда вымогателей заявила, что MPD предложила им деньги, чтобы сохранить данные в тайне, но этой суммы оказалось недостаточно.

Как стало известно СМИ, часть похищенных документов — расследования в отношении кандидатов в депутаты парламента, по крайней мере трое из которых в настоящее время работают в полицейском департаменте.

В документах полное досье на них, включая их медицинские данные, криминальную и трудовую историю, активность в социальных сетях, финансовую историю, результаты полиграфа, историю проживания, отсканированные удостоверения личности и подписанные документы.

В полиции подтвердили утечку данных и сообщили, что делом занимается ФБР, руководство которого против выплаты выкупа хакерам.

"Выплата выкупа не гарантирует, что вы или ваша организация получите какие-либо данные обратно. Это также побуждает преступников нацеливаться на большее количество жертв и дает стимул другим участвовать в этом виде незаконной деятельности”, — говорится в заявлении ФБР.

Что известно о хакерах

Мало что известно о группе, стоящей за взломом. Исследователи McAfee говорят, что хакерская группа Бабук, обнаружена только в начале 2021 года. Она активно работает "как на англоязычных, так и на русскоязычных форумах”, а лица, связанные с ней, "негативно высказываются против BlackLivesMatter (BLM) и ЛГБТ-сообществ.”

Напомним, это уже второй за последние дни киберскандал в США.

Несколько дней назад другая группа "спецов" взломала и парализовала тем самым трубопровод, идущий из Техаса в Нью-Йорк. В ответ на обвинения СМИ в том, что атака была "русской” по происхождению, хакеры опубликовали в понедельник заявление, что она была "аполитичной” и что ее единственной целью было "заработать деньги”.

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Автор: Ольга Лебедева
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