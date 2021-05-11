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Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США

Мир

Джо Байден комментируя кибератаку на Colonial Pipeline, крупнейшую нефтепроводную компанию в США, которая нанесла ущерб поставкам топлива в страну, заявил, что "Россия здесь ни при чём" и посоветовал искать "транснациональных преступников".

Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США

Впрочем, по его словам, Москва всё же несёт "некоторую ответственность” за это нападение.

"Пока нет никаких доказательств от наших разведчиков, что Россия замешана в этом деле, — сказал Байден журналистам. — Впрочем, весьма вероятно и то, используемая программа-вымогатель находится в России, и поэтому Россия несет определенную ответственность за решение этой проблемы".

Слухи о причастности России были подогреты несколькими крупными СМИ, после того как выяснилось, что "ДаркСайд” — хакерская организация, которая, как полагают анонимные источники CNN, базируется в "русскоязычной стране" — несет ответственность за атаку.

Байден заявил, что обсудит "теракт" с президентом России Владимиром Путиным во время личной встречи. Хотя пока даже её дата не определена, американский лидер ранее выразил уверенность, что встретится со своим российским коллегой "где-то в июне", возможно, во время визита Байдена в Европу на саммит "Большой семерки".

О чём речь

В пятницу, 8 мая, Colonial Pipeline опубликовала заявление о том, все трубопроводные операции на её сетях приостановлены из-за хакерской атаки.

В документе отмечалось, что кибератака может привести к нарушению поставок топлива по всей территории США.

  • Colonial-крупнейший оператор нефтепроводов в США, транспортирующий по своей обширной трубопроводной сети около 2,5 миллионов баррелей бензина, дизельного топлива и авиатоплива в день. По данным компании, она перевозит примерно 45% поставок топлива для всего Восточного побережья США.

В результате атаки был закрыт бензиновый и дизельный трубопровод протяженностью 5500 миль вдоль всего Восточного побережья США. Эксплуатируемая Колониальной трубопроводной компанией, жизненно важная топливная артерия обычно пропускает 100 миллионов галлонов в день из Техаса до самого Нью-Йорка.

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Автор: Ольга Лебедева
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