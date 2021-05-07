Коронавирус в Индии: новый антирекорд мирового масштаба

Продолжает ухудшаться обстановка по коронавирусу в Индии. Страна снова поставила печальный антирекорд: за сутки заболели 414 188 человек.

Напомним, что Индия испытывает большие проблемы с коронавирусом ещё с начала апреля. Резкий скачок числа заражённых людей "разогнал" динамику, и страна уже в одиннадцатый раз обновила антирекорд по показателю заболевших за 24 часа.

За всё время пандемии в стране выявили 21 491 598 заразившихся, скончались 234 083 человека. Не хватает медицинского оборудования, кислорода и лекарств. Ранее по ситуации высказался премьер-министр Нарендра Моди, призвавший местные власти "найти возможности" по обеспечению медучреждений вакцинами. Россия уже направила в Индию помощь спецрейсами МЧС.

Из-за сложности и неопределённости по коронавирусу из страны уезжают представители США. 6 мая стало известно, что госдеп разрешил покинуть страну "неосновному" персоналу, ранее был разрешён отъезд членов семей государственных служащих.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.