Госдеп дал добро: группа госслужащих США покинет Индию

Новости из Индии: страну в скором времени покинет группа американских госслужащих. Одобрение на выезд из страны дал госдепартамент США из-за напряжённой ситуации с распространением коронавируса в Индии.

Данные уточняются в рекомендациях госдепа: выехать разрешено "вспомогательному персоналу", который является к тому же "неосновным". Пока неизвестно точно, кто именно попадает в данную категорию, однако ранее выезд был разрешён членам семей госслужащих США.

"Пятого мая 2021 года департамент одобрил добровольный отъезд государственных служащих США из числа неосновного персонала", — пишет госдепартамент.

Интересно, что при желании покинуть страну американцы должны будут прибегнуть к "доступному коммерческому транспорту".

Напомним, что с 4 мая Вашингтон решил ограничить въезды в США из Индии — мера также вызвана сложной обстановкой по коронавирусу.

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