Илон Маск стал рекордсменом мира по доходам среди наёмных сотрудников

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в мире. На посту руководителя компании Tesla ему удалось заработать за 2020 год рекордную сумму.

Секрет в том, что в 2018 году Илон Маск договорился с компанией Tesla, основателем которой он является, о выплате ему вознаграждения не деньгами, а опционами (опцион — право покупателя купить/продать актив по заранее оговорённой цене в определённый момент в будущем). Совет директоров одобряет выплату премиального транша, когда компания достигает определённых показателей. В 2020 году Tesla достигла четырёх целей по финансовым показателям, и в 2021 году продолжает бить рекорды.

Forbes подсчитал, что по сумме премиальных траншей доход Илона Маска на посту генерального директора компании Tesla за 2020 год составил 11 млрд долларов. Для сравнения, лидеры списка Forbes самых высокооплачиваемых генеральных директоров 2020 года Чед Ричисон (компания Paycom) и Амир Дан Рубин (компания 1Life Healthcare) заработали 211 и 199 млн долларов соответственно.

Есть только одна загвоздка: Илон Маск пока не может превратить эти 11 миллиардов в реальные деньги. По условиям договора, он обязан владеть опционами не менее пяти лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.